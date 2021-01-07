Станция метро "8 ноября" готовится к вводу в эксплуатацию (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Третья станция ЗАО "Бакинского метрополитена" фиолетовой линии "8 ноября" готовится к вводу в эксплуатацию.

Об этом в четверг Trend сообщили в пресс-службе ЗАО "Бакинский метрополитен".

По данным пресс-службы ЗАО, на станции уже завершены основные строительные и ведутся окончательные мелкие работы.

Кроме того, в ЗАО отметили, что станция состоит из трех уровней и построена с использованием современных методов и технологий строительства метро. На площади размером 13,365 тысяч квадратных метров положено мраморно-гранитное покрытие.

"Она имеет четыре входа-выхода. Наряду с лестницами, легкий и безопасный вход и выход пассажиров на станцию обеспечат 17 эскалаторов. Помимо этого, станция оборудована тремя лифтами для пассажиров с ограниченными физическими возможностями. В рамках проекта «Доступное метро», который считается одним из важнейших социальных шагов в истории метро, ​​места для инвалидов были установлены и на поездах метро старого поколения с марта 2019 года", - отметили в пресс-службе.

Помимо этого, одной из главных особенностей станции являются камеры съездов, которые обеспечивают движение поездов в обратном направлении, переходя с одного пути на другой. Это позволит увеличить интенсивность движения поездов, сократив его интервалы.

Среди революционных новшеств, реализованных здесь - элементы покрытия. Впервые на постсоветском пространстве началась установка современной системы Vollert-Rheda в бакинском метро. Распределительное устройство, контактные рельсы применяются впервые в истории метро Азербайджана в соответствии с технологическими требованиями совершенно новой эпохи. Использование современных технологий обеспечит эффективную, экономичную и качественную работу метро.

(Редактор: Наталья Кочнева)