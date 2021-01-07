Открыты казначейские и банковские счета "Фонда возрождения Карабаха"
БАКУ /Trend/ - Указом Президента Азербайджана от четвертого января 2021 года в целях обеспечения современной и достойной жизни для устойчивого размещения на освобожденных от оккупации территориях, проведения созидательно-восстановительных работ во всех сферах и работ по благоустройству, а также поддержки безопасного проживания, эффективной деятельности и устойчивого роста благосостояния создано юридическое лицо публичного права "Фонд возрождения Карабаха".
Как сообщили в четверг Trend в министерстве финансов Азербайджана, в целях сбора средств до начала деятельности Фонда в отделении казначейства № 1 Государственного казначейского Агентства открыта кассовая книга в азербайджанских манатах со следующими банковскими реквизитами:
|Название
|Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
|Код
|210005
|VÖEN
|1401555071
|Корреспондентский счет:
|AZ41NABZ01360100000000003944
|SWIFT BİK
|CTREAZ22
|Название получающего средства
|Qarabağ Dirçəliş Fondu
|№ счета:
|AZ21CTRE00000000000002108523
|VÖEN:
|1400108191
|Код бюджетного уровня
|7
|Код бюджетной классификации:
|142330
Также в Центральном филиале Международного банка Азербайджана (МБА) открыты банковские счета в иностранной валюте (в долларах США, фунтах стерлингов, швейцарских франках, российских рублях и турецких лирах).
USD
|Correspondent bank:
|Citibank NA, New York
|S.W.I.F.T. Code
|CITIUS33
|Correspondent account:
|USD 36083186
|Beneficiary bank:
|The International Bank of Azerbaijan
|Bank address:
|Baku city, Z. Tagiyev str, 3
|Telefon:
|4989125, 4938487
|S.W.I.F.T. Code:
|IBAZAZ2X
|Beneficiary:
|AR MN DXA 1 SAYLI X.I.
|Beneficiary account:
|AZ23IBAZ36020018409328518204
Additional bank correspondents
|American Express Bank LTD, New York
|AEIBUS33
|Deutsche Bank Trust Company Americas, New York
|BKTRUS33
|JP Morgan Chase Bank, New York
|CHASUS33
|Wachovia Bank NA, New York
|PNBPUS3NNYC
|HSBC Bank USA, New York
|MRMDUS33
|UBS AG, Zurich
|UBSWCHZH80A
|Turkiye Is Bankasi A.S., Istanbul
|ISBKTRIS
|ABB MOSCOW, Moskva
|IBAZRUMM
EUR
|Beneficiary bank:
|The International Bank of Azerbaijan
|Bank address:
|Baku city, Z. Tagiyev str, 3
|Telefon:
|4989125, 4938487
|S.W.I.F.T. Code:
|IBAZAZ2X
|Beneficiary:
|AR MN DXA 1 SAYLI X.I.
|Beneficiary account:
|AZ03IBAZ36020019789328518204
Additional bank correspondents
Commerzbank AG, Frankfurt am Main SWIFT: COBADEFF
400 88 66030 01 EUR
Detsche Bank AG, Frankfurt am Main SWIFT: DEUTDEFF
EUR 949949200 USD 949949200
GBP
|Beneficiary bank:
|The International Bank of Azerbaijan
|Bank address:
|Baku city, Z. Tagiyev str, 3
|Telefon:
|4989125, 4938487
|S.W.I.F.T. Code:
|IBAZAZ2X
|Beneficiary:
|AR MN DXA 1 SAYLI X.I.
|Beneficiary account:
|AZ18IBAZ36020018269328518204
Additional bank correspondents
Deutsche Bank AG,London SWIFT DEUTGB2L
GB30DEUT40508132645700
JPMorgan Chase Bank,London SWIFT CHASGB2L
0010008833
TRY
|Beneficiary bank:
|The International Bank of Azerbaijan
|Bank address:
|Baku city, Z. Tagiyev str, 3
|Telefon:
|4989125, 4938487
|S.W.I.F.T. Code:
|IBAZAZ2X
|Beneficiary:
|AR MN DXA 1 SAYLI X.I.
|Beneficiary account:
|AZ21IBAZ36020039499328518204
Additional bank correspondents
Turkiye Is Bankasi SWIFT/BIC: ISBKTRIS
TR260006400000101790006744
RUR
|Beneficiary bank:
|The International Bank of Azerbaijan
|Bank address:
|Baku city, Z. Tagiyev str, 3
|Telefon:
|4989125, 4938487
|S.W.I.F.T. Code:
|IBAZAZ2X
|Beneficiary:
|AR MN DXA 1 SAYLI X.I.
|Beneficiary account:
|AZ40IBAZ36020018109328518204
Additional bank correspondents
The International Bank of Azerbaijan Republic, Moscow
USD 30112840100000000001
Счет типа К 30111810500000000001
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)