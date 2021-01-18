Автомобильным транспортом по всем городам Азербайджана было перевезено свыше 28 млн пассажиров

БАКУ/Trend/ - В течение 2020 года в направлении Баку - Сумгайыт - Абшерон эксплуатировалось 150 автобусов, сообщили Trend в Государственной службе автомобильного транспорта (DANX) Азербайджана.

По данным ведомства, в направлении Баку - Сумгайыт курсируют 35 автобусов, в направлении Баку - Абшерон – 58 автобусов, в направлении Сумгайыт - Абшерон – 57 автобусов.

"Всего за 2020 год по указанным направлениям было перевезено 8,235 миллиона пассажиров: в направлении Баку - Сумгайыт – 1,566 миллиона пассажиров, Баку - Абшерон – 3,402 миллиона пассажиров, Сумгайыт - Абшерон – 3,267 миллиона пассажиров.

Кроме того, в городах и районах Азербайджана, с учетом внутригородских и внутрирайонных пассажироперевозок, по 355 направлениям эксплуатировалось 1030 автобусов и перевезено свыше 2,8 миллиарда пассажиров.

(Автор: Джейхун Алекперов. Редактор: Надир Насиров)