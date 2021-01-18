Строительство железной дороги в Кельбаджар значительно увеличит экономический потенциал региона - ученый

БАКУ /Trend/ - Строительство дороги Тоганалы-Кельбаджар через территорию Гейгельского национального парка нецелесообразно. Таким образом, движение грузовиков, перевозящих строительные материалы, и тяжелой строительной техники может иметь серьезные последствия для экологической среды, флоры и фауны Гейгеля, который считается жемчужиной азербайджанской природы.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал ведущий научный работник Института Географии имени академика Гасана Алиева НАНА, доктор философии по геолого-минералогическим наукам Рашид Фаталиев.

Ученый предлагает альтернативный маршрут строительства дороги Тоганалы-Кельбаджар.

"Установление прямой связи Кельбаджара с Дашкесаном - центром добычи полезных ископаемых в нашей стране, в связи с разработкой золота на месторождении "Союдлу" (Зод) и других полезных ископаемых, и строительство железной дороги в этом направлении в будущем также увеличит общий экономический потенциал Кельбаджара", - сказал Рашид Фаталиев.

Также большой интерес представляет предложение ученого построить в Истису международный аэропорт, который может стимулировать стремительное развитие туризма в регионе, а также упростить экспорт минеральной воды Истису.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)