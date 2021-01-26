В Азербайджане освобождается от налогов ввоз оборудования для производства ювелирных изделий

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается освободить от налогообложения импорт станков, оборудования и приспособлений, используемых в ювелирной промышленности.

Данный вопрос отражен в поправках, предлагаемых в Налоговый кодекс, сообщает во вторник Trend.

Таким образом, в целях проведения реформ в ювелирной отрасли, предотвращения оттока валюты за рубеж, поощрения местных предпринимателей, занимающихся производством и обработкой золотых и серебряных украшений, способствовать развитию таких древних профессий, как ювелирное дело и живопись, поддерживать их деятельность, предлагается освободить от налогообложения с первого января 2021 года сроком на три года импорт на основании подтверждающего документа станков, оборудования и приспособлений для производства и обработки ювелирных изделий из золота и серебра.

Также предлагается освободить от НДС продажу золота и серебра в виде слитков, монет и гранул сроком на три года с первого января 2021 года.

Учитывая, что освобожденный от оккупации Кельбаджарский район обладает большими запасами золота, эти налоговые льготы внесут свой вклад в экономику страны, поскольку обеспечат эффективное использование золотых запасов этого района.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)