Глава ФРС заявил, что экономика США еще далека от полного восстановления

Американская экономика еще далека от полного восстановления, существенный прогресс будет достигнут лишь через некоторое время. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам первого в этом году заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководство ФРС).

"Мы далеки от полного восстановления. Из-за пандемии безработными остаются около 9 млн человек", - отметил он.

"Экономика далека от наших целей в области занятости и инфляции, и, вероятно, потребуется время, чтобы добиться существенного дальнейшего прогресса", - добавил председатель финрегулятора. Он пояснил, что, пока эти цели не будут достигнуты, США будут следовать адаптивной денежно-кредитной политике.