Российская авиакомпания сообщила об отмене регулярных рейсов в Азербайджан
БАКУ /Trend/ - Российская авиакомпания «Аэрофлот» сообщила об отмене в период с 28 марта по 30 апреля регулярных рейсов в 43 страны мира.
Как передает Trend в четверг со ссылкой на Ассоциацию туризма России, решение принято в связи с продолжением действия ограничений, связанных с распространением COVID-19.
Так, «Аэрофлот» отменил рейсы из Москвы в следующих направлениях:
- Австрия (Вена)
- Азербайджан (Баку)
- Армения (Ереван)
- Бельгия (Брюссель)
- Болгария (София)
- Венгрия (Будапешт)
- Вьетнам (Ханой, Хошимин)
- Германия (Берлин, Гамбург, Ганновер, Дрезден, Дюссельдорф, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Штутгарт)
- Гонконг
- Греция (Афины, Салоники)
- Дания (Копенгаген)
- Индонезия (Денпасар)
- Израиль (Тель-Авив)
- Индия (Мумбай)
- Иран (Тегеран)
- Ирландия (Дублин)
- Испания (Мадрид, Малага, Аликанте, Барселона, Валенсия, Тенерифе)
- Италия (Рим, Милан, Римини, Венеция, Верона, Болонья)
- Казахстан (Актау, Актобе, Алматы, Атырау, Костанай, Караганда)
- Кипр (Ларнаку)
- Киргизия (Бишкек, Ош, Шымкент)
- Китай (Пекин, Гуанчжоу)
- Куба (Гавана)
- Латвия (Рига)
- Ливан (Бейрут)
- Литва (Вильнюс)
- Молдавия (Кишинев).
- Монголия (Улан-Батор)
- Нидерланды (Амстердам) ,
- Норвегия (Осло)
- Польша (Варшава)Румынию (Бухарест)
- Португалия (Лиссабон)
- Словения (Любляна)
- США (Вашингтон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Майами)
- Таиланд (Бангкок, Пхукет)
- Узбекистан (Ташкент, Бухара, Самарканд)
- Франция (Марсель, Лион, Ницца, Париж)
- Хорватия (Загреб)
- Черногория (Тиват)
- Чехия (Прага)
- Швеция (Стокгольм)
- Шри-Ланка (Коломбо)
- Эстония (Таллин)
Отметим, что с 28 марта в РФ начинается летняя навигация и перевозчик скорректировал полетную программу, отменив регулярные рейсы по закрытым направлениям и направлениям, куда пока закрыт въезд для россиян с туристическими целями.
"При этом рейсы, которые сейчас выполняются в качестве грузопассажирских, отменены не будут", - говорится в сообщении ассоциации.
Пассажирам отмененных рейсов, которые приобрели билеты по перечисленным направлениям на сайте авиакомпании или в контакт-центре, возврат денежных средств за авиабилеты будет осуществлен автоматически в соответствии с формой оплаты и действующими правилами.
(Автор: Садраддин Агджаев)
Twitter: agdzhaev