Российская авиакомпания сообщила об отмене регулярных рейсов в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Российская авиакомпания «Аэрофлот» сообщила об отмене в период с 28 марта по 30 апреля регулярных рейсов в 43 страны мира.

Как передает Trend в четверг со ссылкой на Ассоциацию туризма России, решение принято в связи с продолжением действия ограничений, связанных с распространением COVID-19.

Так, «Аэрофлот» отменил рейсы из Москвы в следующих направлениях:

Австрия (Вена)

Азербайджан (Баку)

Армения (Ереван)

Бельгия (Брюссель)

Болгария (София)

Венгрия (Будапешт)

Вьетнам (Ханой, Хошимин)

Германия (Берлин, Гамбург, Ганновер, Дрезден, Дюссельдорф, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Штутгарт)

Гонконг

Греция (Афины, Салоники)

Дания (Копенгаген)

Индонезия (Денпасар)

Израиль (Тель-Авив)

Индия (Мумбай)

Иран (Тегеран)

Ирландия (Дублин)

Испания (Мадрид, Малага, Аликанте, Барселона, Валенсия, Тенерифе)

Италия (Рим, Милан, Римини, Венеция, Верона, Болонья)

Казахстан (Актау, Актобе, Алматы, Атырау, Костанай, Караганда)

Кипр (Ларнаку)

Киргизия (Бишкек, Ош, Шымкент)

Китай (Пекин, Гуанчжоу)

Куба (Гавана)

Латвия (Рига)

Ливан (Бейрут)

Литва (Вильнюс)

Молдавия (Кишинев).

Монголия (Улан-Батор)

Нидерланды (Амстердам) ,

Норвегия (Осло)

Польша (Варшава)Румынию (Бухарест)

Португалия (Лиссабон)

Словения (Любляна)

США (Вашингтон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Майами)

Таиланд (Бангкок, Пхукет)

Узбекистан (Ташкент, Бухара, Самарканд)

Франция (Марсель, Лион, Ницца, Париж)

Хорватия (Загреб)

Черногория (Тиват)

Чехия (Прага)

Швеция (Стокгольм)

Шри-Ланка (Коломбо)

Эстония (Таллин)

Отметим, что с 28 марта в РФ начинается летняя навигация и перевозчик скорректировал полетную программу, отменив регулярные рейсы по закрытым направлениям и направлениям, куда пока закрыт въезд для россиян с туристическими целями.

"При этом рейсы, которые сейчас выполняются в качестве грузопассажирских, отменены не будут", - говорится в сообщении ассоциации.

Пассажирам отмененных рейсов, которые приобрели билеты по перечисленным направлениям на сайте авиакомпании или в контакт-центре, возврат денежных средств за авиабилеты будет осуществлен автоматически в соответствии с формой оплаты и действующими правилами.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev