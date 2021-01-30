Кабмин Азербайджана утвердил критерии выдачи стартап-сертификата и правила ведения реестра инновационных проектов

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил критерии определения стартапа и правила ведения открытого для общественности реестра инновационных проектов и выдачи стартап-сертификата.

Как сообщает в субботу Trend, согласно критериям определения стартапа, юридические или физические лица, отвечающие критериям и получившие специальный стартап-сертификат, освобождаются от налогов в соответствии с Налоговым кодексом Азербайджана.

Отметим, что владельцы таких сертификатов освобождаются от уплаты налога на прибыль по доходам от инновационной деятельности с момента получения стартап-сертификата, юридические лица, являющиеся субъектами микро- или малого предпринимательства - от налога на прибыль, физические лица, осуществляющие деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей - от налога на прибыль сроком на три года.

Кроме того, Кабинетом министров утверждены правила ведения открытого для общественности реестра инновационных проектов и выдачи стартап-сертификата.

В утвержденном Кабмином документе также отражена открытая для общественности информация об инновационных проектах, то есть проектах, связанных с деятельностью, направленной на создание и выполнение новых или улучшенных товаров (работ, услуг), технологических процессов, на основе применения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и их результатов.

Отметим, что целью ведения реестра является обеспечение прозрачного, гибкого и эффективного использования базы данных путем создания централизованной открытой базы инновационных проектов в стране.

Критерии для претендентов на получение стартап-сертификата следующие:

- наличие микро- или малого бизнеса;

- доля учредителей, являющихся субъектами среднего и/или крупного предпринимательства на предприятии, не должна превышать 49 процентов;

- быть резидентом-налогоплательщиком.

Критерии для продукта (услуги), которую будут предлагать претенденты, следующие:

- производство продукта (услуги) с целью получения дохода или прибыли;

- наличие инновационных решений;

- создание добавленной стоимости путем организации существующих производственных или сервисных процессов в новой форме;

- формирование добавленной стоимости с внедрением новой технологии;

- быть конкурентоспособным;

- прогнозирование роста спроса на создаваемый продукт (услугу) в обоснованном виде в краткосрочной (до трех лет) перспективе;

- отсутствие идентичности с другим стартап-решением (услугой).

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev