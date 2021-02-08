Ограничен импорт в Азербайджан некоторой продукции животного происхождения из трех стран

БАКУ /Trend/ - На основании данных Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ) об эпизоотической ситуации в мире Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана принимает соответствующие меры в целях защиты от инфекционных болезней животных, которые могут проникнуть на территорию нашей республики из других стран.

Как сообщили в понедельник Trend в Агентстве, согласно поступившей информации во французском регионе Гранд-Эст выявлен высокопатогенный вирус птичьего гриппа, а в федеральной земле Рейнланд-Пфальц в Германии и бельгийской провинции Люксембург – заболевание блютанг.

В связи с этим, было введено временное ограничение на импорт в Азербайджан всех видов крупного и мелкого рогатого скота и их генетических материалов из федеральной земли Рейнланд-Пфальц в Германии и бельгийской провинции Люксембург, а также с учетом принципа зонирования в соответствии с "Кодексом здоровья наземных животных" МЭБ – всех видов живых птиц и продуктов птицеводства из французского региона Гранд-Эст.

В то же время, в целях усиления контрольных мер по поводу проведения необходимых действий в связи с прибывающими, а также проходящими транзитом через Азербайджан транспортными средствами из Бельгии, Германии и Франции в Государственный таможенный комитет направлено соответствующее обращение.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)