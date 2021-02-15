Полностью определен ущерб, нанесенный Тертерскому району Азербайджана в результате агрессии Армении

БАКУ /Trend/ - Завершен процесс определения ущерба, нанесенного гражданским объектам в Тертерском районе Азербайджана в результате обстрела населенных пунктов вооруженными силами Армении во время Второй карабахской войны.

Об этом в понедельник сказал Trend член Государственной комиссии по выявлению и ликвидации ущерба, нанесенного гражданскому населению в результате провокации вооруженных сил Армении, Губад Гейдаров.

Он сообщил, что члены Комиссии осмотрели все пострадавшие объекты в Тертерском районе.

"Был произведен осмотр 5705 объектов, 60 из которых были полностью разрушены и стали непригодными для использования. Были повреждены 185 предприятий предпринимательства, 6 из них – полностью разрушены. Помимо этого, нанесен ущерб 48 социальным объектам, два из которых попали в аварийное состояние и не подлежат восстановлению.

В результате армянской агрессии в районе было уничтожено: 161 голова крупного и 393 головы мелкого рогатого скота, 52 домашние птицы, 17 лошадей, 24 пчелиных семьи. Кроме того, во время событий было повреждено 103 автомобиля", – уточнил Губад Гейдаров.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)