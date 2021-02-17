В Азербайджане будет производиться краска для волос

Экономика 17 февраля 2021 10:56 (UTC+04:00)
В Азербайджане будет производиться краска для волос

БАКУ /Trend/ - Резидент Парка высоких технологий Академии наук Азербайджана ООО "AZCOSMETICS GROUP" будет производить краску для волос.

Об этом сказала директор ООО Улдуза Ханларова, сообщает в среду Trend .

По ее словам, в дальнейшем планируются производство и экспорт шампуней, бальзамов, кремов, различных косметических масел и других средств ухода.

Ханларова добавила, что предприятие, нацеленное на производство краски для волос с использованием натуральных компонентов, также будет выпускать кремы, содержащие нафталановое масло.

Она отметила, что ведутся переговоры с компаниями по продаже оборудования и сырья, и уже достигнуты определенные договоренности.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Начались военные учения Ирана и России в Индийском океане
Начались военные учения Ирана и России в Индийском океане
Азербайджано-иранские отношения вышли на новый этап - посол
Азербайджано-иранские отношения вышли на новый этап - посол
Патрушев проводит в Москве переговоры с главой парламента Ирана
Патрушев проводит в Москве переговоры с главой парламента Ирана
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Цена на азербайджанскую нефть превышает $63 за баррель Финансы 11:36
Парламент Индонезии выступил с заявлением в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида Политика 11:34
В Агдаме обнаружены брошенные армянами боеприпасы (ФОТО) Происшествия 11:29
Видеокадры из села Джинли Агдамского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:25
Заявления о том, что рост случаев COVID-19 в Армении вызван военными действиями - попытка политизации науки - The Lancet Политика 11:16
В Азербайджане на праздник Новруз нерабочими будут девять дней Общество 11:02
В Азербайджане будет производиться краска для волос Экономика 10:56
TƏBİB прокомментировал вопрос о вакцинации иностранных граждан в Азербайджане Общество 10:51
Азербайджан входит в десятку крупнейших покупателей российской агропродукции - торгпредство Бизнес 10:41
Рассмотрен вопрос об открытии регулярных рейсов из Казахстана в Самарканд Узбекистан 10:38
Выгодная кредитная карта “Sahibkar” от Azer Turk Bank Экономика 10:32
Пакистан заинтересован в ускорении строительства газопровода ТАПИ Энергетика 10:27
Кадры с Парада Победы азербайджанского фотографа покажут в Люксембурге Культура 10:26
Периодически ведутся переговоры с международными компаниями о разведке новых месторождений в Азербайджане – SOCAR Энергетика 10:18
Драгметаллы в Азербайджане подешевели Финансы 10:06
В Казахстане нарастили объемы производства транспортных средств Транспорт 10:01
По инициативе депутата Арзу Нагиева прошли встречи с семьями шехидов и ветеранами войны в Гедабее и Товузе (ФОТО) Политика 10:01
На первом этапе Узбекистан намерен провакцинировать от коронавируса свыше 4 миллионов человек Узбекистан 09:59
Узбекистан и Таджикистан разработают механизм стабильного поступления воды из таджикских водохранилищ Узбекистан 09:57
Манат укрепился к евро и лире Финансы 09:40
Стоимость нефти растет на фоне сокращения добычи в США Энергетика 09:36
В Азербайджане началась вакцинация от коронавируса лиц от 50 и старше лет (ВИДЕО) Общество 09:35
В Азербайджане произошло землетрясение Происшествия 08:59
Китай выступил против политизации пандемии и поиска виноватых в вопросе COVID-19 В мире 08:48
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Греции Европа 08:20
Иран сэкономил 350 млн. долларов в сталелитейной промышленности Иран 08:17
За киберпреступления в Грузии будут наказывать строже Грузия 08:15
Развитие всестороннего сотрудничества между Туркменистаном и Азербайджаном приведет к новым серьезным изменениям энергетической карты региона – посол (ИНТЕРВЬЮ) Бизнес 08:00
За сутки в Казахстане выявлено 796 заболевших коронавирусом Казахстан 07:52
В Бразилии приостанавливают прививочную кампанию из-за нехватки вакцин от COVID-19 Другие страны 07:05
Более 20 городов США обновили абсолютный температурный рекорд США 06:08
Безос вернул себе первое место в рейтинге богатейших людей мира по версии Bloomberg В мире 05:11
7 189 человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки Турция 04:07
В Канаде выявили первый случай заражения бразильским штаммом коронавируса Другие страны 03:35
ВОЗ сообщила, что смертность от коронавируса снизилась в мире за неделю на 10% В мире 03:04
Умер экс-президент Эквадора Густаво Нобоа Другие страны 02:40
ПСЖ обыграл "Барселону" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Спорт 02:00
ВОЗ сообщила о расширении географии распространения новых штаммов коронавируса В мире 01:50
Во Франции создали убивающую коронавирус защитную маску Европа 01:15
Почти 2,8 тыс. рейсов отменили в США 16 февраля из-за непогоды США 00:41
ООН выделит $15 млн на борьбу с Эболой В мире 00:18
В Казахстане применят принципы устойчивого производства продовольствия ООН Бизнес 00:01
Байден намерен завершить длительные военные операции США - Госдепартамент США 16 февраля 23:37
Иран сообщил МАГАТЭ о намерении ограничить доступ инспекторов с 23 февраля Ядерная программа 16 февраля 23:13
На Сицилии зафиксировано извержение вулкана Этна Европа 16 февраля 22:48
Джейхун Байрамов обсудил с представителями ОБСЕ заявления по Карабаху Политика 16 февраля 22:34
Сопредседатели МГ ОБСЕ провели встречи с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Политика 16 февраля 22:22
Оккупированные из-за предательства НФА земли были освобождены благодаря продуманной политике Президента Ильхама Алиева - депутат Политика 16 февраля 21:44
В США суточная добыча нефти упала на 2 млн баррелей из-за резкого похолодания США 16 февраля 21:35
Таджикистан и Грузия подписали межмидовскую программу сотрудничества Грузия 16 февраля 21:18
Объем экспорта сельхозпродукции в Туркестанской области Казахстана в 2020 году превысил $100 млн Казахстан 16 февраля 21:14
Внешнеторговый оборот Ирана в январе превысил 6,7 млрд долларов Иран 16 февраля 21:10
Регулятор ЕС получил заявку на регистрацию вакцины компании Janssen Европа 16 февраля 21:07
Комиссия по вопросам помилования Азербайджана рассмотрела свыше 100 обращений Политика 16 февраля 20:25
Парламентская делегация Ирана побывала в Милли Меджлисе Азербайджана (ФОТО) Политика 16 февраля 20:17
Сказочная узбекская красавица Тамара Шакирова в азербайджанских фильмах – аля-жена Горбачева, кому проиграла на скачках, кто сделал предложение руки и сердца (ВИДЕО, ФОТО) Культура 16 февраля 19:42
Уголовное дело в отношении лица, озвучивавшего незаконные призывы на YouTube вместе с Габилем Мамедовым, отправлено в суд Политика 16 февраля 19:08
К перевозкам по экспресс-линиям в Баку привлекаются около 100 резервных автобусов - БТА Общество 16 февраля 18:52
Реваншисты в Армении должны знать, что "железный кулак" в любой момент готов их раздавить – депутат Политика 16 февраля 18:36
В ближайшие дни обращусь к медикам - народный артист Азербайджана Фаиг Агаев о вакцинации Социум 16 февраля 18:27
TRACECA планирует развитие мультимодальных грузоперевозок в Азербайджане Бизнес 16 февраля 18:06
Голландский фонд развития FMO рассказывает об инвестициях в Грузию Бизнес 16 февраля 18:00
Умер глава Marriott International Арне Соренсон США 16 февраля 18:00
Азербайджан и Испания в 2022 году устранят двойное налогообложение Бизнес 16 февраля 17:52
Бакметрополитен купит изоляционные материалы Тендеры 16 февраля 17:50
В Баку пройдет 9-я трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии Политика 16 февраля 17:49
В Еврокомиссию подали жалобу на TikTok Европа 16 февраля 17:47
Кабмину Азербайджана поручено повысить эффективность организации территориального планирования освобожденных сел Экономика 16 февраля 17:46
Азербайджанский Bank Avrasiya завершил четыре квартала 2020 года с прибылью Финансы 16 февраля 17:45
В Азербайджане заявления для поступления в магистратуру подтвердили 13 857 бакалавров Общество 16 февраля 17:44
Азербайджанцы претендуют на престижную в России музыкальную премию Звёздный мир 16 февраля 17:34
Минэкологии Азербайджана обратилось в профильные ведомства для наложения запрета на продажу синтетических сетей Общество 16 февраля 17:31
SIF Азербайджана в 2020 году профинансировал свыше 46 проектов, основанных на применении новых технологий Бизнес 16 февраля 17:27
Минобразования Азербайджана возобновляет электронную смену школ учащихся Общество 16 февраля 17:24
Трагедия 20 Января, Ходжалинский геноцид, резня в Карабахе: всемирно известный фотограф хорошо помнит события тех лет – репортаж Trend TV Политика 16 февраля 17:22
В Азербайджане более чем в 5 раз сократилось число случаев незаконной вырубки лесов Общество 16 февраля 17:13
«Туркменгаз» объявил тендер на закупку контрольно-измерительных приборов Тендеры 16 февраля 17:11
Минэкологии прокомментировало утилизацию бытовых отходов в Сумгайыте Общество 16 февраля 17:08
Ценные бумаги минфина Азербайджана привлекли многократный спрос Финансы 16 февраля 17:04
В Азербайджане требование о соответствии строительных проектов градостроительной документации вступит в силу через 3 года Экономика 16 февраля 17:02
Минэкологии Азербайджана подало иск о нанесении ущерба в размере 4,5 млн манатов Общество 16 февраля 17:01
Минэкологии Азербайджана о штрафах в отношении лиц, вырубающих деревья на своем приусадебном участке Общество 16 февраля 16:58
Кто из депутатов Милли Меджлиса пройдет вакцинацию – ОПРОС Политика 16 февраля 16:56
Госкорпорация «Туркменгеология» приступила к бурению новой скважины Энергетика 16 февраля 16:51
В период пандемии Азербайджан показал хорошие результаты среди стран Центральной и Южной Азии Экономика 16 февраля 16:47
Познаем наше христианское наследие – Александро-Невская церковь в Гяндже (ВИДЕО) Культура 16 февраля 16:45
Вероятность резкого снижения процентной ставки в Азербайджане на 2021 г. кажется минимальной - Unicapital Финансы 16 февраля 16:44
Стоимость биткойна превысила $50 тыс. Финансы 16 февраля 16:43
Экспертное заседание «Азербайджан - Россия: региональный фактор в стратегии партнерства» Общество 16 февраля 16:40
Пропавший без вести азербайджанский военнослужащий стал шехидом Общество 16 февраля 16:36
В Азербайджане завтра начнется вакцинация лиц в возрасте 50 лет и старше (ВИДЕО) Общество 16 февраля 16:22
Информация о стоимости мебели для минобразования Азербайджана не соответствует действительности – глава сектора Общество 16 февраля 16:20
По итогам 2020 г. большая часть обращений в Фонд развития предпринимательства Азербайджана получила положительную оценку Бизнес 16 февраля 16:11
Четырехлетний проект ЕС в Азербайджане поддержит страну на пути улучшения системы образования - ПРООН Экономика 16 февраля 16:07
В Тертерском районе Азербайджана вакцинировано 540 человек Общество 16 февраля 16:06
Навещены семьи шехидов и ветеранов войны в Агстафинском и Товузском районах (ФОТО) Общество 16 февраля 15:58
Поставки газа по TAP могут вызвать колебания объемов поставок в Италию от других поставщиков – «Газпром» Энергетика 16 февраля 15:55
Проект по модернизации профессионального образования нацелен на поддержку молодежи Азербайджана - глава представительства ЕС Общество 16 февраля 15:54
В 2020 году посредством SIF в Азербайджане профинансированы около 60 промышленных проектов Бизнес 16 февраля 15:50
В азербайджанской армии проводится добровольная вакцинация от COVID-19 – Минобороны (ФОТО/ВИДЕО) Общество 16 февраля 15:49
Все новости