В Азербайджане будет производиться краска для волос

БАКУ /Trend/ - Резидент Парка высоких технологий Академии наук Азербайджана ООО "AZCOSMETICS GROUP" будет производить краску для волос.

Об этом сказала директор ООО Улдуза Ханларова, сообщает в среду Trend .

По ее словам, в дальнейшем планируются производство и экспорт шампуней, бальзамов, кремов, различных косметических масел и других средств ухода.

Ханларова добавила, что предприятие, нацеленное на производство краски для волос с использованием натуральных компонентов, также будет выпускать кремы, содержащие нафталановое масло.

Она отметила, что ведутся переговоры с компаниями по продаже оборудования и сырья, и уже достигнуты определенные договоренности.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)