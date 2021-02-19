Азербайджанская делегация побывала в офисе TANAP в Анкаре (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с премьер-министром Али Асадовым 19 февраля побывала в офисе Трансанатолийского трубопровода (TANAP) в Анкаре, сообщает в пятницу Trend.

Генеральный директор TANAP Салтук Дюзйол выступил с презентацией по деятельности проекта.

Али Асадов отметил, что проект реализован благодаря воле президентов Азербайджана и Турции и важен для обеих стран.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров )