Азербайджанская делегация побывала в офисе TANAP в Анкаре (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с премьер-министром Али Асадовым 19 февраля побывала в офисе Трансанатолийского трубопровода (TANAP) в Анкаре, сообщает в пятницу Trend.
Генеральный директор TANAP Салтук Дюзйол выступил с презентацией по деятельности проекта.
Али Асадов отметил, что проект реализован благодаря воле президентов Азербайджана и Турции и важен для обеих стран.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров )
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