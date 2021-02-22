На балансе госагентства автодорог Азербайджана на освобожденных территориях находятся более 2,6 тыс. км дорог

БАКУ /Trend/ - На балансе Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана на освобожденных территориях находятся 2,661 тысячи километров автомобильных дорог и 90 мостов.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, говорится в сообщении госагентства.

В целом на балансе госагентства находятся порядка 17,543 тысячи километров автомобильных дорог общего пользования и 1,316 тысячи мостов.

"Из общего числа автодорог на долю дорог республиканского значения приходятся 4,385 тысячи километров, местного значения - около 13,158 тысячи километров", - говорится в сообщении агентства.

(Автор: Самир Али. Редактор: Натаван Эфендиева)