На балансе госагентства автодорог Азербайджана на освобожденных территориях находятся более 2,6 тыс. км дорог
БАКУ /Trend/ - На балансе Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана на освобожденных территориях находятся 2,661 тысячи километров автомобильных дорог и 90 мостов.
Об этом, как сообщает в понедельник Trend, говорится в сообщении госагентства.
В целом на балансе госагентства находятся порядка 17,543 тысячи километров автомобильных дорог общего пользования и 1,316 тысячи мостов.
"Из общего числа автодорог на долю дорог республиканского значения приходятся 4,385 тысячи километров, местного значения - около 13,158 тысячи километров", - говорится в сообщении агентства.
(Автор: Самир Али. Редактор: Натаван Эфендиева)
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На балансе госагентства автодорог Азербайджана на освобожденных территориях находятся более 2,6 тыс. км дорог
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