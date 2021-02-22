В 2020 г. в Азербайджане построено и отремонтировано более 1385 км дорог

БАКУ /Trend/ - Госагентство автомобильных дорог Азербайджана в 2020 году построило, реконструировало и отремонтировало автомобильные дороги, проспекты и улицы протяженностью 1385,3 км, сообщает в понедельник Trend .

Были построены и отремонтированы 254,6 км дорог республиканского значения, 767,2 км - местного значения, в том числе 342,1 км - в Баку и 21,4 км - в Сумгайыте.

(Автор: Эльчин Мехиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)