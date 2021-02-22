Украинский лук не допущен в торговую сеть Азербайджана
БАКУ /Trend/ - В рамках контрольных мер Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБ) была проверена партия лука (20,51 тонны), произведенного в Украине частным предприятием «ALIKEND» и импортированного в Азербайджан ООО «IMPORT TRADE AZ», сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство.
Образцы продукции были переданы в соответствующую лабораторию Института пищевой безопасности.
В результате проверок было установлено, что массовая доля нитратов в продукции не соответствует требованиям технических нормативно-правовых актов. Агентство не разрешило допуск этой партии продукта в торговую сеть. В настоящее время принимаются соответствующие меры в рамках требований законодательства
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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