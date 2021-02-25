Глава парламентского комитета о сельхоздеятельности на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Освобожденные от оккупации территории Азербайджана обладают большим сельскохозяйственным потенциалом.

Об этом в четверг сказал Trend в председатель комитета по аграрной политике Милли Меджлиса (парламент) Таир Рзаев.

Депутат отметил, что восстановление этих территорий приведет к изобилию сельскохозяйственной продукции в стране, а также к увеличению экспорта в этой области.

"На разминированных территориях засеяно более 7000 гектаров. В этом сезоне планируется посадить новые культуры еще на 20-25 тыс. гектаров. Будет обеспечено орошение 100 тысяч гектаров.

Освобожденные от оккупации земли отличаются своим плодородием и продуктивностью. В советское время с этих земель собирался богатый урожай хлопка, зерна, винограда, овощей и другой сельскохозяйственной продукцией, было развито животноводство. Возвращение площадей с большим потенциалом к ​​севообороту не только даст новый импульс развитию аграрного сектора страны, но и существенно предотвратит импорт сельхозпродукции.

На данный момент под контролем главы государства продолжаются работы по восстановлению этих территорий, в том числе проводится разминирование, строятся дороги, прокладываются водопроводы, вводятся в эксплуатацию ГЭС. Закладывается фундамент для развития аграрного сектора. Мы уверены, что наши земли станут раем, а аграрный сектор в этих областях будет стремительно развиваться и внесет новый вклад в экономику страны", – подытожил Таир Рзаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)