Идут переговоры об открытии Худаферинского таможенного поста между Азербайджаном и Ираном - Сафар Мехтиев

БАКУ /Trend/ - Идут переговоры об открытии Худаферинского таможенного поста между Азербайджаном и Ираном.

Об этом на брифинге сказал председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев, сообщает в четверг Trend.

"Переговоры проводятся между таможенными органами и другими структурами двух стран. Конкретную дату открытия поста назвать пока трудно, но работа в этом направлении ведется".

(Авторы: Эльчин Мехтиев, Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)