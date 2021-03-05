Участники войны в Азербайджане пока не включены в группу с привилегиями по трудоустройству – Госагентство

БАКУ /Trend/ - Участники войны в Азербайджане пока не включены в группу с привилегиями по трудоустройству.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель Государственного агентства занятости Мустафа Аббасбейли.

По его словам, последней поправкой в законодательство к этой группе отнесены члены семей шехидов.

"Однако при рассмотрении обращений по привлечению к программе самозанятости лица с инвалидностью приравниваются к лицам из уязвимых групп.

В Азербайджане достаточно много обращений для привлечения к программе самозанятости. Данная работа проводится в рамках выделенной квоты. В таком случае предпочтение отдается именно лицам с инвалидностью", – подчеркнул Мустафа Аббасбейли.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)