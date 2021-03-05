Норвежская компания инвестировала в Азербайджан $25 тыс.

БАКУ /Trend/ - Норвежская энергетическая компания Equinor инвестировала 25 тысяч долларов в модернизацию цифровой платформы здравоохранения, созданной для медицинских работников во время пандемии COVID-19 в Азербайджане.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом было объявлено во время сегодняшней встречи резидента-представителя ПР ООН Алессандро Фракассетти и странового директора Equinor Apsheron AS Фавада Курайши. В ходе встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании по возможностям будущего сотрудничества для устойчивого развития в Азербайджане.

Онлайн-платформа была разработана министерством здравоохранения Азербайджана при поддержке Программы развития Организации Объединенных Наций и направлена ​​на поддержку страны в борьбе с пандемией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)