На азербайджанском портале Enterprise Azerbaijan представлены инновационные стартап-проекты

БАКУ/Trend/ - В рамках сотрудничества государственного агентства по занятости и центра анализа и коммуникаций экономических реформ (Центр) Азербайджана достигнуто соглашение о поддержке инновационных стартапов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центр, в портал Enterprise Azerbaijan был включен ряд стартап-проектов, отвечающих требованиям самозанятости.

В рамках программы самозанятости на портале Enterprise Azerbaijan был представлен стартап-проект İnterno.

"Этот проект представляет собой программу стажировки для студентов и выпускников в соответствии с их специальностями. Местные компании, проходя процедуру регистрации на платформе, размещают анонсы на стажировку (практику). Студенты и/или выпускники, подав заявку на интересующий анонс могут пройти соответствующую стажировку. Также в рамках этого проекта планируется проведение в будущем онлайн собеседований", - отметили в Центре анализа и коммуникаций экономических реформ.

Помимо этих проектов, на портале Enterprise Azerbaijan госагентством по занятости был представлен проект Bonpini.

"Исходя из мировой практики, мы заметили, что люди пытаются экономить на ежемесячных арендных платах, разделив собственность, в которой они живут или работают, с другим арендатором. Так, проект Bonpini предоставляет такие услуги в онлайн режиме. Посредством данного решения пользователи платформы смогут легко найти интересующие их объекты, при этом, сэкономить на аренде неиспользуемой части нежилого или жилого помещения в соответствующих целях", - говорится в сообщении Центра.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: agdzhaev