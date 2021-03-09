В Азербайджане будет создана система мониторинга недропользования

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет создана единая система мониторинга для контроля за разработкой месторождений.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на программе "Час эксперта" Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана сказал председатель Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов Самир Гурбанов.

По его словам, поскольку в будущем система мониторинга будет улучшена, необходимости в инспекциях на месте не будет. За предпринимателями будет вестись наблюдение на местах с использованием возможностей Azercosmos и других современных технологий.

«В Азербайджане планируется создать платформу "единого окна" для недропользователей, где будут отражены выданные документы, будет обеспечена выдача электронных разрешений.

Посредством электронной платформы предприниматель сможет выполнять определенные задачи. Ожидается, что платформа будет интегрирована в систему электронного правительства. В результате этого государство сможет контролировать деятельность каждого предпринимателя.

Кроме того, через систему будут производиться платежи и отчеты о геологоразведке. В дальнейшем планируется проводить аукционы по недропользованию в электронной форме.

Часть инноваций будет внедрена до конца этого года», — уточнил Гурбанов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)