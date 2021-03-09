В Азербайджане разрабатываются новые нормативы по возврату отработанных месторождений государству q

БАКУ /Trend/ - Согласно требованиям законодательства, при возврате государству использованных земельных участков на них должны проводиться рекультивационные работы, которые, к большому сожалению, не осуществляются.

Об этом, сообщает во вторник Trend, в программе министерства экологии и природных ресурсов "Час эксперта" сказал председатель Госагентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов Самир Гурбанов.

По его словам, для устранения этой проблемы Агентство совместно с учеными НАНА готовит единые стандарты рекультивации.

Гурбанов отметил, что после того, как правительство утвердит эти стандарты, предприниматели будут должны проводить работы по рекультивации в соответствии с этим документом.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)