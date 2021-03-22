Объединение проектов Signify в одну сеть позволит экономить в городах Азербайджана до 80% электроэнергии

БАКУ /Trend/ - Объединение проектов Signify в одну сеть даст возможность городам Азербайджана сэкономить до 80% электроэнергии.

Об этом сказал Trend региональный директор Signify в странах Кавказа и Центральной Азии Андрей Захаркив.

"В городах Баку, Сумгайыт и Шамахы мы реализуем проекты уличного освещения, в рамках которых устанавливаем светодиодные светильники Philips. На первом этапе упор был сделан на освещение улиц, где до этого не было уличного света. На сегодня частично происходит замена старых светильников, которые уже не пригодны к эксплуатации по причине повреждения либо естественного износа и выхода из строя. Монтажные работы продолжаются", - сказал он.

Захаркив отметил, что Signify установила около 20 тысяч светодиодных светильников в Бинагадинском, Низаминском, Сураханском, Насиминском, Хазарском и Сабунчинском районах Баку и Балакенском районе страны.

"На данном этапе показатели энергоэффективности повысились на 50 процентов", - сказал региональный директор Signify.

Он подчеркнул, что специально для города Баку компания выпустила уникальную линейку светильников с очень теплым цветом света, под названием "Baku Champagne", который сохраняет ту самобытную атмосферу города, которой так гордятся бакинцы.

"Важно отметить, что в проектах используются "умные" светильники Philips. На последующих этапах их объединят в одну сеть с помощью системы управления от компании Signify, что даст возможность городам экономить до 80 процентов электроэнергии и при этом повысить уровень освещенности улиц и дорог. Именно такие пожелания и цели были у правительства Азербайджана: реализовать в стране концепцию Smart City и Smart Villages, где "умный" свет играет одну из ключевых ролей", - добавил Захаркив.

Он отметил, что компания Signify предлагает широкий ассортимент световых решений: оборудование и системы управления.

"В Азербайджане мы реализовали проекты в таких сферах, как уличное, парковое, дорожное, спортивное, архитектурное освещение, освещение для объектов розничной торговли (супермаркеты, гипермаркеты) и промышленности. Мы гордимся тем, что реализовали в Азербайджане проекты по освещению Национальной Гимнастической арены, борцовской Арены, проект медиафасада и внутреннего освещения "Водного Дворца", по освещению Центрального парка Баку, проект по архитектурному освещению Мечети Гейдара, а также проект по освещению сети супермаркетов "Браво"", - сказал Захаркив.

Он отметил, что решения компании помогают клиентам как минимум вдвое сократить расходы на освещение и значительно снизить операционные затраты благодаря долгому сроку службы, возможности гибкой настройки уровня освещенности и сокращению эксплуатационных издержек за счет менеджмента активов.

"Наши световые решения обеспечивают экологический комфорт благодаря безупречному качеству света и широким возможностям по кастомизации, исходя из пожеланий клиента и специфики сферы применения", - отметил региональный директор Signify в странах Кавказа и Центральной Азии.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev