Казахстан наращивает экспорт автомобилей

Последствия пандемии заметно отразились на казахстанском экспорте. Если в 2019 году, по данным Бюро национальной статистики, этот показатель составлял около $58 млрд, то по итогам 2020-го – чуть менее $47 млрд. Это произошло по причине снижения зарубежных поставок сырья из-за спада спроса на него в странах-партнерах Казахстана и из-за снижения цен на товары, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Тем не менее отечественные компании из отрасли машиностроения смогли нарастить экспорт. Например, по официальной статистике, если в 2019-м казахстанские автопроизводители отправили за рубеж 2,85 тыс. легковых транспортных средств на $56,2 млн, то в 2020-м смогли нарастить объемы до более чем 7 тыс. и $130,74 млн соответственно.

В последние годы продажи новых автомобилей в Казахстане растут, и по большей части это происходит благодаря спросу на технику местного производства. За прошлый год, несмотря на все издержки пандемии, рынок вырос на 25% – было продано почти 90 тысяч новых автомобилей. При этом 71,3% покупателей выбрали технику местного производства.

В 2017 году у казахстанских автопроизводителей появился опыт поставок автомобилей в соседние страны. Свою нишу в экспортных поставках автомобилей из Казахстана занимают предприятия Hyundai Trans Kazakhstan из Алматы и "СарыаркаАвтоПром" из Костаная.