Обеспечено возвращение в госбюджет более 50 млн манатов - Счетная палата Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В результате мер контроля, осуществленных Счетной палатой Азербайджана в 2020-м и предыдущих годах, восстановлены госсредства на сумму 52846,9 тысячи манатов.

Об этом говорится в отчете деятельности Счетной палаты за 2020 год, сообщает в понедельник Trend.

Согласно информации, 50808,5 тысячи манатов возвращены в государственный бюджет, 497 тысяч манатов - в бюджет Государственного фонда социальной защиты и 1541,4 тысячи манатов - на счета государственных предприятий.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)