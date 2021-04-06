Свыше 30% терминалов MilliÖn будут оптимизированы к приему новых купюр Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Две тысячи из трех тысяч терминалов MilliÖn уже оснащены новым программным обеспечением (ПО) для приема новых купюр.

Об этом во вторник сообщила Trend глава абонентского отдела MilliÖn Ульвия Эфендиева.

По ее словам, обновление ПО оставшейся тысячи терминалов продолжается.

«В связи с пандемией в процессе оптимизации терминалов есть некоторые задержки. При обновлении ПО приоритет был отдан платежным терминалам, пользующимся наибольшим спросом», – подчеркнула она.

Она отметила, что затруднения в обновлении программного обеспечения терминалов связаны с изменением графика работы сотрудников компании.

«Сотрудники нашей компании продолжают вести работы по обслуживанию терминалов, которые не принимают новые купюры», – сказала Эфендиева.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: agdzhaev