В рамках Международного бизнес-форума MUSİAD Азербайджан посетят более 500 инвесторов
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане пройдет Международный бизнес-форум Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции (MUSİAD).
Об этом сообщили в среду Trend в ассоциации.
Договоренность о проведении форума была достигнута на встрече председателя правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана Орхана Мамедова и президента MUSİAD Абдуррахмана Каана.
Ожидается, что в рамках мероприятия Азербайджан посетят более 500 инвесторов из стран, в которых есть представительства MUSİAD.
«Форум планируется провести в октябре нынешнего года», - сказали в ассоциации.
Напомним, что Международный бизнес-форум был учрежден MÜSİAD в 1995 году.
Отметим, что ранее глава бакинского представительства MÜSİAD Абдуррахман Узун сообщил, что одним из главных приоритетов ассоциации является привлечение инвестиций в Азербайджан. По его словам, турецкие инвесторы всегда были заинтересованы в благоприятной бизнес-среде в Азербайджане.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)