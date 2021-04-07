В рамках Международного бизнес-форума MUSİAD Азербайджан посетят более 500 инвесторов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане пройдет Международный бизнес-форум Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции (MUSİAD).

Об этом сообщили в среду Trend в ассоциации.

Договоренность о проведении форума была достигнута на встрече председателя правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана Орхана Мамедова и президента MUSİAD Абдуррахмана Каана.

Ожидается, что в рамках мероприятия Азербайджан посетят более 500 инвесторов из стран, в которых есть представительства MUSİAD.

«Форум планируется провести в октябре нынешнего года», - сказали в ассоциации.

Напомним, что Международный бизнес-форум был учрежден MÜSİAD в 1995 году.

Отметим, что ранее глава бакинского представительства MÜSİAD Абдуррахман Узун сообщил, что одним из главных приоритетов ассоциации является привлечение инвестиций в Азербайджан. По его словам, турецкие инвесторы всегда были заинтересованы в благоприятной бизнес-среде в Азербайджане.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)