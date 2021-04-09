В Азербайджане имеется благоприятный инвестиционный климат – MUSIAD

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане имеется благоприятный инвестиционный климат, сообщили Trend в азербайджанском представительстве Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей (MUSIAD).

Было отмечено, что на сегодняшний день субъекты турецкого бизнеса вложили средства во многие сферы Азербайджана, и не исключено, что в ближайшие годы объем инвестиций увеличится.

«В будущем обмен опытом между азербайджанскими и турецкими инвесторами и предпринимателями неизбежен», – сообщили в Ассоциации.

Согласно информации, поступившей от MUSIAD, одна из основных задач азербайджанских и турецких бизнесменов – служить интересам обеих народов.

Отметим, что сегодня делегация MUSIAD посетила Хачмазский район Азербайджана.

В рамках визита, который носил ознакомительный характер, состоялась встреча делегации MUSIAD с главой Исполнительной власти района Эльнуром Рзаевым и депутатом Милли Меджлиса от 56-го Хачмазского сельского избирательного округа Севиль Микаиловой.

Депутат Севиль Микаилова указала на важность налаживания отношений между бизнесменами и отметила, что этот союз важен для Турции и Азербайджана в соответствии с идеей «Два государства, одна нация».

В завершение встречи турецкие гости преподнесли символический памятный подарок главе Исполнительной власти Хачмазского района Эльнуру Рзаеву.

(Редактор: Надир Насиров)