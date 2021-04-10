В ряде кафе и ресторанов Баку выявлены нарушения законодательства

БАКУ /Trend/ - Агентство продовольственной безопасности провело девятого апреля 765 мониторингов на 454 объектах общепита Баку и регионов страны, сообщает в субботу Trend со ссылкой на агентство.

В ходе мониторингов выявлены факты грубого нарушения требований законодательства. В связи с этим приняты меры в соответствии с Кодексом об административных проступках.

Нарушения выявлены на объектах общепита в Баку, в частности, в ресторане «Борщ» в Низаминском районе, принадлежащем физическому лицу Э.Багирову, ресторане «Бизим мекан» в Хатаинском районе, принадлежащем физическому лицу Р.Мирзагаеву, пабе La Maison Pub в Ясамальском районе, принадлежащем физическому лицу Б.Абдуллаеву, ресторане «Халал мангал» в Низаминском районе, принадлежащем физическому лицу И.Ибрагимову, ресторане «Тендир» в Наримановском районе, принадлежащем физическому лицу П.Мамедову, ресторане «Байыл бриз» в Сабаильском районе, принадлежащем физическому лицу А.Миратаеву.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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