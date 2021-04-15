Открытие Зангезурского коридора расширит транзитный потенциал Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Открытие Зангезурского коридора позволит реанимировать старую систему маршрутов, проходящих по Южному Кавказу, сказал в четверг Trend руководитель клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде.

Он отметил, что к этой системе железных дорог присоединяются и другие железнодорожные коридоры.

«Открытие Зангезурского коридора позволит открыть железнодорожные линии азербайджанской и иранской Джульфы с выходом на иранские железные дороги», - сказал Велизаде.

Политолог отметил, что сегодня продолжаются работы по строительству железной дороги Карс-Игдыр, что позволит связать Зангезурский коридор через Нахчыван с Карсом.

Тем самым железнодорожное кольцо позволит сформировать такие маршруты, как Карс-Игдыр-Нахчыван и Нахчыван-Баку, подчеркнул он.

Велизаде считает, что развитие транспортного сектора поспособствует росту экономики страны и и сопутствующей транспортной инфраструктуры.

«Зангезурский коридор - это не только железные дороги, но и автомобильные. Создание данного коридора позволит открыть и автомобильное сообщение», - сказал он.

Политолог напомнил, что на сегодня турецкие грузы доставляются в Азербайджан транзитом через Грузию и Иран.

«Создание этого маршрута станет удобным способом прямых поставок турецких товаров в Азербайджан и обратно», - сказал Велизаде.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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