В городе Евлах улучшается инфраструктура водоснабжения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В городе Евлах улучшается инфраструктура водоснабжения, сообщает в четверг Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью «Азерсу».

Первый этап проекта реконструкции систем водоснабжения и канализации г. Евлах, реализуемого на основании распоряжения Президента Ильхама Алиева, предусматривает строительство комплекса водоочистного сооружения и водохранилища.

Для круглосуточного обеспечения города водой источником выбрана река Кура. Для фильтрации и передачи воды на очистку планируется построить водоочистное сооружение и установить 5 насосов. После очистки чистая вода объемом 2500 кубометров будет собираться в два водохранилища, строительство которых уже завершается.

На следующем этапе проекта вновь будут созданы сети питьевой и сточных вод города.

В Евлахе будет построена система питьевой воды протяженностью 135 км, после чего будут установлены водные счетчики, а 33-х километровый участок сети сточных вод планируется реконструировать. Тем самым протяженность существующей в городе сети сточных вод будет доведена до 125 км.

В городе также спроектировано строительство водоочистного сооружения, которое будет очищать 12500 кубометров сточных вод в сутки.

Напомним, что в настоящее время в г. Евлах эксплуатируются сети питьевой и сточных вод, построенные в 1960-1970 гг. Они не охватывают полностью город, и срок их эксплуатации истек.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)