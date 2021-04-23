В Азербайджане с начала года под хлопок засеяно около 64 тыс. га
БАКУ /Trend/ - С начала года в Азербайджане под хлопок засеяна территория площадью 63 684 гектара.
Как сообщили в пятницу Trend в министерстве сельского хозяйства, ожидается, что в нынешнем году в 17 районах Азербайджана под хлопок будет засеяна территория площадью около 100 тысяч гектаров.
По данным ведомства, государство оказывает поддержку фермерам, выращивающим хлопок, в том числе в форме субсидий.
Отметим, что в прошлом году в Азербайджане было собрано 336,5 тысячи тонн хлопка. При этом урожайность в среднем составила 33,6 центнера с гектара.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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