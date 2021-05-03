Азербайджан и Турция создали рабочую группу по международным перевозкам

Экономика 3 мая 2021 12:42 (UTC+04:00)
Азербайджан и Турция создали рабочую группу по международным перевозкам

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция создали рабочую группу по международным перевозкам.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственную службу автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий, с участием Госслужбы, Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана и Союза международных перевозчиков Турции (UND) состоялась онлайн-конференция, посвященная вопросам дальнейшего сотрудничества.

Открывая конференцию, глава Госслужбы Габиб Гасанов проинформировал участников о реформах и мерах, осуществляемых в сфере международных автомобильных перевозок между Азербайджаном и Турцией, а также рассказал о перспективах дальнейшего сотрудничества.

Председатель правления UND Четин Нухоглу в свою очередь отметил важность обмена опытом между участниками международных перевозок.

Заместитель генсека Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана Кенан Гурбанов проинформировал участников мероприятия о последних статистических показателях по перевозкам между двумя странами, был проведен их анализ в сравнении с прошлыми годами.

По итогам конференции было принято решение о создании рабочей группы и проведении регулярных встреч и обсуждений.

Также была достигнута договоренность об обмене опытом между Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков Азербайджана и UND.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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