БАКУ/Trend/ - Немецкое общество по международному сотрудничеству внедряет в агросектор Азербайджана «умные» проекты.

Об этом сказал Trend специалист по геоинформационным системам, дистанционному зондированию и устойчивому землеустройству Немецкого общества по международному сотрудничеству (GIZ) Шахин Гусейнли.

Министерство сельского хозяйства Азербайджана проделало огромную работу в направлениях цифровизации и электронизации процессов сельскохозяйственной деятельности страны, сказал он.

Он отметил, что создание электронной сельскохозяйственной информационной системы является значительной частью работы в этом направлении.

"В соответствии с первым результатом программы ECOserve эта система проводит работы по совершенствованию базы данных геоинформационных систем (ГИС). Совершенствование базы ГИС носит справочный характер при проведении мероприятий по "умному" и устойчивому сельскому хозяйству. В качестве примера ГИС совместно с Министерством сельского хозяйства и Космическим агентством Германии завершила в 2019 году проект "Картирование масштабов и текущего состояния луговых полей в Азербайджане". Кроме того, в настоящее время мы занимаемся разработкой методологии ГИС под названием "Анализ спроса на водные ресурсы для устойчивого сельского хозяйства в Азербайджане", в которой активно участвуют местные и зарубежные эксперты", – сказал Гусейнли.

Он отметил, что в рамках "Применения адаптированных практик для устойчивого, ориентированного на биоразнообразие управления природными ресурсами в сельских районах Южного Кавказа" в настоящее время GIZ совместно с Министерством сельского хозяйства Азербайджана проводит работы по внедрению передовых аграрных практик (Good Agricultural Practice - GAP) на пилотном участке площадью 100 гектаров регионального центра аграрной науки и инноваций, расположенного в Кюрдамирском районе.

"Поскольку сельское хозяйство в Азербайджане является главным приоритетом на государственном уровне, важно проводить умную и устойчивую сельскохозяйственную работу. Мы можем наблюдать, как потенциал расширяется со временем. Опросы и наблюдения, которые мы провели как с представителями министерства, так и с фермерами в рамках программы ECOserve, показывают, что интерес к этим направлениям достаточно высок. В этом направлении мы можем увидеть переход к устойчивому сельскому хозяйству в ближайшее время, если расширить материально-техническую базу и еще больше ускорить процесс проведения тренингов и просвещения", – заключил Шахин Гусейнли.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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