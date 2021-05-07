Агентство по развитию МСБ Азербайджана провело тренинги для женщин-предпринимателей (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сумгайытский центр развития малого и среднего бизнеса (МСБ) провел тренинги для женщин, желающих создать свой бизнес или расширить уже существующий, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на азербайджанское Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

В тренингах, которые продлились месяц, приняли участие женщины - предприниматели из Сумгайыта и Абшеронского экономического района. Они были проинформированы о том, как начать бизнес, о налогах и налоговых льготах, корпоративном праве, маркетинге, HR, развитии женского предпринимательства.

В связи с пандемией коронавируса тренинги проводились небольшими группами.

20 женщинам - предпринимателям, успешно завершившим тренинги, были выданы сертификаты.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)