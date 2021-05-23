Румынская компания автоматизирует все бизнес-процессы АЗС в Азербайджане

Экономика 23 мая 2021 00:01 (UTC+04:00)
Румынская компания автоматизирует все бизнес-процессы АЗС в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - IT GRUP автоматизирует все бизнес-процессы автозаправочных станций (АЗС) в Азербайджане, сказал Trend главный исполнительный директор филиала румынской компании IT GRUP в Азербайджане Камран Аллахвердиев.

По его словам, представители компании уже провели презентации своих решений по автоматизации деятельности на встречах с руководителями местных АЗС.

"Наши решения полностью отвечают международным стандартам и требованиям. Однако прежде чем приступить к реализации автоматизации в Азербайджане, требуется провести некоторые обновления с точки зрения инфраструктуры и оборудования. В этой связи скорость реализации процессов автоматизации напрямую зависит от оперативности руководств АЗС", – подчеркнул Аллахвердиев.

Кроме того, он отметил, что IT GRUP выдвинуло свои предложения в этом направлении.

"Если эти работы не будут выполнены в полном объеме, то мы не можем говорить о полной автоматизации местных АЗС", – добавил Камран Аллахвердиев.

Говоря об автоматизации, директор компании заявил, что имеется ввиду автоматизация всех бизнес-процессов, осуществляемых на АЗС.

"Наши решения предполагают автоматизацию, начиная от продаж и заканчивая проведением отчетности. Отмечу, что наши решения разработаны в Румынии, но несмотря на иностранное производство, они отлично подходят для местного управления", – сказал он.

Подытожив, Аллахвердиев сказал, что уже около двух лет местные специалисты IT GRUP занимаются оптимизацией этих решений под локальный рынок Азербайджана.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: agdzhaev

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