В Азербайджане введут в эксплуатацию предприятие по производству памперсов (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет введена в эксплуатацию фабрика по производству памперсов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация».
Проект по выпуску памперсов и бумажной продукции, реализуемый ОАО и ООО Rafa Group, имеет особое значение с точки зрения уменьшения зависимости от импорта этой продукции, возобновления производства на фабрике, работа которой была приостановлена в 2016 году.
Это предприятие по производству бумажной продукции в апреле 2020 года перешло на баланс ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация».
Производственные мощности фабрики составят 77 миллионов памперсов и 428 миллионов салфеток в год.
Продукция, произведенная с помощью оборудования ведущих итальянских компаний, будет отвечать требованиям рынка.
Кроме того, лабораторное оборудование производства Германии даст возможность тестировать продукцию по международным стандартам.
На фабрике будут работать 60 человек.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)