В Азербайджане введут в эксплуатацию предприятие по производству памперсов (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет введена в эксплуатацию фабрика по производству памперсов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация».

Проект по выпуску памперсов и бумажной продукции, реализуемый ОАО и ООО Rafa Group, имеет особое значение с точки зрения уменьшения зависимости от импорта этой продукции, возобновления производства на фабрике, работа которой была приостановлена в 2016 году.

Это предприятие по производству бумажной продукции в апреле 2020 года перешло на баланс ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация».

Производственные мощности фабрики составят 77 миллионов памперсов и 428 миллионов салфеток в год.

Продукция, произведенная с помощью оборудования ведущих итальянских компаний, будет отвечать требованиям рынка.

Кроме того, лабораторное оборудование производства Германии даст возможность тестировать продукцию по международным стандартам.

На фабрике будут работать 60 человек.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)