PASHA Bank фиксирует рост инвестиций во внедрение IT-технологий в банковский сектор Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский PASHA Bank фиксирует рост инвестиций во внедрение IT-технологий, чему он сам в определенной степени способствовал.

Об этом сказал Trend главный директор по информационным технологиям PASHA Bank Вюсал Халилов.

По его словам, продукты и сервисы в соответствии с современными трендами становятся все быстрее и удобнее, однако, к сожалению, многие ошибочно полагают, что цифровизация - это только технологии.

"В действительности самое важное здесь - это ценность, которая создается для клиентов и организации, в связи с чем мы продолжаем улучшать свою продуктовую линейку, оставляя за собой лидирующие позиции не только в качестве корпоративного финансового института, но и банка, предоставляющего лучшие цифровые услуги для клиентов", - сказал Халилов.

Он подчеркнул, что все это достигается благодаря лучшему пониманию клиентов, постоянному улучшению пользовательского опыта (UX) и применяемых технологических подходов.

"Все это дает нам возможность увеличивать количество сервисов при соответствующем росте количества запросов. Добавление же элементов искусственного интеллекта и машинного обучения (machine learning), помогающих в принятии решений, откроет как для банков, так и для их клиентов абсолютно новые возможности", - сказал Халилов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev