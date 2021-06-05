Цифровые банки станут ключевыми компонентами любой развивающейся финансовой системы – АБА

БАКУ/Trend/ - Цифровые банки, обеспечивающие удаленный доступ ко всем услугам без физического контакта, станут ключевым компонентом любой развивающейся финансовой системы

Об это сказал Trend руководитель экспертной группы по платежным системам и цифровому банкингу Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Тамерлан Рустамов.

По его словам, в Азербайджане, как и в странах с развитыми финансовыми системами, использование мобильных платформ в банковской системе неизбежно.

Кроме того, углубление процесса создания цифровых платформ в области мобильного банкинга обеспечит предоставление продуктов и услуг, отвечающих потребностям клиентов, через единую платформу.

"Необходимо обеспечить создание горизонтально интегрированной цепочки продуктов и услуг через мобильный банкинг. Богатство цифровых услуг должно быть обеспечено за счет пересмотра цепочки услуг, предоставляемых банками посредством мобильного банкинга. Это окажет прямое влияние на процесс расширения использования дополнительных услуг по сравнению с мобильным банкингом", – добавил он.

Рустамов отметил, что параллельно с этим банки должны ориентироваться на пожелания и потребности клиента: "Именно этот фактор обеспечивает улучшение цифровых платежных привычек пользователей за счет привлечения нового сегмента клиентов. В центре внимания должно быть применение передовых информационных технологий, включая искусственный интеллект, открытые банковские технологии, которые позволят углубить платформу, обогатить цепочку услуг, а также предоставить продукты, заранее отвечающие потребностям клиентов".

Руководитель экспертной группы АБА подчеркнул, что достижения в применении инновационных технологий и решений необходимо поддерживать.

"Процесс интеграции услуг мобильного банкинга в систему мгновенных платежей, управляемую Центральным банком Азербайджана, должен быть ускорен, а внедрение услуг токенизации необходимо расширить. Эти инновации должны быть направлены на усиление прямого доступа к финансовым услугам за счет повышения эффективности и безопасности цифровых платежей", – сказал он.

Кроме того, Рустамов сообщил, что вышеупомянутые факторы обеспечат ориентацию на желания и потребности клиентов, применение горизонтальной цепочки обслуживания, передовых информационных технологий и инновационных решений, внедрение новых услуг наряду с традиционными банковскими продуктами и услугами на единой платформе, а также расширение клиентского сегмента.

"В целях повышения уровня безопасности необходимо установить набор обязательных требований к финансовым учреждениям путем принятия нормативного правового документа в области электронного и мобильного банкинга", – подчеркнул он.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: agdzhaev