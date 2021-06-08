Иранский министр обсудит в Баку и Нахчыване проекты в сфере дорог и ж/д перевозок

БАКУ /Trend/ - Министр дорог и градостроительства Ирана Мухаммед Эслами в сопровождении представительной делегации 8-9 июня будет находиться с визитом в Азербайджане, сообщили во вторник Trend в посольстве Ирана в Азербайджане.

Сначала состоятся встречи иранского министра в Нахчыване, а затем - в Баку.

Двухдневный визит нацелен на достижение итоговых договоренностей по совместным проектам двух стран в сфере дорог и железнодорожных грузоперевозок.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)