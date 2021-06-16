Названы сроки первого тестового полета в международном аэропорту Физули (версия 2) (ФОТО)

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ФИЗУЛИ /Trend/ - Работы на взлетно-посадочных полосах в международном аэропорту Физули завершатся до пятого сентября 2021 года и будет выполнен первый тестовый полет.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал журналистам представитель AZAL Валех Амирасланов.

"Строительство аэропорта началось 14 января. Работы на взлетно-посадочных полосах в международном аэропорту Физули будут завершены до пятого сентября 2021 года", - сказал он.

По его словам, на сегодня завершены земляные работы в рамках строительства взлетно-посадочной полосы длиной три километра и шириной 60 метров для приема широкофюзеляжных воздушных судов. Сейчас ведутся работы по укладке асфальтобетонного покрытия, а также завершаются земляные работы в рамках строительства перрона площадью 60 тысяч квадратных метров на восемь воздушных судов. В здании терминала полностью завершены работы по возведению железобетонных конструкций, в страну уже доставлена кровля итальянского производства и скоро будут завезены элементы фасада из Турции.

Кроме того, как отметил Амирасланов, в течение недели будет завершен монтаж железобетонной конструкции башни управления воздушным движением. Все оборудование европейского производства успешно протестировано и доставлено в Баку.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)