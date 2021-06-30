Новые тарифы на электричество в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане установлены новые тарифы на электроэнергию.
Согласно информации, предоставленной Тарифным советом Trend, для информационных центров, которые потребляют электричество посредством линий электропередачи напряжением 110 кВ, подвергаются в течение дня стабильной нагрузке и которые для производственных целей в течение дня потребляют не менее 5 миллионов кВт-часов электроэнергии, будут получать электроэнергию по следующим тарифам:
Дневное время (с 08.00 до 22.00) 7,3 гяпиков;
Ночное время (с 22.00 до 08.00) 3,5 гяпиков.
Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2021 года.
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