Продолжается строительство автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - После того, как 26 апреля 2021 года во время поездки Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Первой леди Мехрибан Алиевой и их дочери Лейлы Алиевой в Джебраильский и Зангиланский районы был заложен фундамент автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд, началась реализация этого проекта.

Как сообщает Trend, по поручению главы государства на освобожденных территориях уже дан старт реализации нескольких дорожных проектов, которые успешно продолжаются. Они сыграют важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных районов.

Автодорога Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд также имеет стратегическое значение, поскольку является частью транспортного коридора Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезур и важна с точки зрения соединения Зангилана с другими регионами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой.

Трасса начинается в селе Ахмедбейли Физулинского района, и ее протяженность составляет 124 километра.

Согласно поручению главы государства, автомобильная дорога Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд строится в соответствии с первой технической категорией.

Первый 76-километровый участок трассы будет иметь шесть полос движения, а второй 48–километровый - четыре.

Крупномасштабные строительные работы вдоль дороги продолжаются.

Строительство ведет ООО Xüsusi Təyinatlı Yol İstismarı №16 Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана совместно с филиалом турецкой компании Kalyon RSY İnşaat Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi.

В настоящее время на первом 76-километровом участке автодороги продолжаются земляные работы. Здесь строится новое дорожное полотно шириной 29,5 метра.

Одновременно с этим ведутся работы по разминированию территорий, по которым пройдет трасса.

На дороге будут построены три тоннеля общей протяженностью 3 400 метров, два виадука и 23 моста, восемь путепроводов, 50 подземных переходов, пять надземных переходов.

Для строительства дороги в сжатые сроки на прилегающей к ней территории создается лагерь, где будет функционировать асфальтобетонный завод, появится участок для машин и механизмов и их обслуживания, офис для работников, столовая и места для отдыха.

Новая дорога проходит по территории освобожденных Физулинского, Джебраильского и Зангиланского районов.

От нее начинаются строящиеся автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, Шюкюрбейли-Джебраил-Гадрут и Худаферин-Губадлы-Лачин.

(Перевод: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)