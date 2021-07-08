За рубежом много желающих инвестировать в Карабах - MÜSİAD

БАКУ /Trend/ - Множество бизнесменов за рубежом желают инвестировать в освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал глава азербайджанского представительства Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD) Абдуррахман Узун.

По его словам, в настоящее время на освобожденных территориях ведутся работы по дорожному строительству и восстановлению.

"Как только эти районы будут очищены от мин и население вернется в свои дома, станет ясно, в какие области можно инвестировать. Затем мы поделимся этой информацией с предпринимателями, которые намерены инвестировать в регион. Одно могу сказать точно: инвесторов будет очень много", - отметил Узун.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)