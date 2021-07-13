Представитель MasterCard огласил программу по безналичным платежам для Азербайджана до 2025 г.

БАКУ/Trend/ - Появление новых игроков (PayPal, Apple Pay, Google Pay) на рынке Азербайджана увеличивает применение безналичных платежей, сказал Trend представитель MasterCard в Азербайджане Эрдем Чакар.

По его словам, партнерские отношения MasterCard с различными игроками направлены на увеличение доли безналичной экономики и цифровизации.

"После завершения Государственной программы Азербайджана по безналичному расчету, охватывающей период 2018-2020 годов, мы, как Mastercard, подписали Цифровое партнерство с Центральным банком Азербайджана (ЦБА). Это партнерство, подписанное на высшем уровне обеих организаций, подчеркивает приверженность обеих сторон продолжению стремительного перехода к безналичной экономике", – добавил Чакар.

Он отметил, что цифровые технологии лежат в основе безналичных расчетов, поэтому с помощью этой программы, которая продлится до конца 2025 года, будут затронуты все сектора:

– предприятия малого и среднего бизнеса в обязательном порядке должны будут применять безналичные платежи, развивать свой бизнес и экспортный потенциал;

– будет усовершенствована инфраструктура цифровых платежей и повышена их безопасность;

– будут расширены платежи в областях, где в настоящее время доминируют наличные деньги (парковка, такси и др.);

– будет внедрена концепция "безналичных городов" и снижены затраты на выпуск карт за счет переноса технологии оплаты на телефоны;

– будут снижены барьеры для платежей за счет усилий по расширению доступа к финансовым услугам и применения платежей в вузах с помощью смарт-карт Tələbə (студент);

Кроме этого, Чакар сказал, что наряду со всем этим, MasterCard продолжит проводить множество кампаний по стимулированию безналичных платежей.

"До сегодняшнего дня мы реализовали такие компании, как предоставление скидки до 20 процентов в некоторых магазинах по всему Азербайджану, получение скидки держателями карт Mastercard Traveler Rewards при платежах за рубежом. Мы также заключаем специальные сделки с турецкими предприятиями, от магазинов до отелей и больниц, только для держателей Mastercard из Азербайджана. С 2020 года в супермаркетах Bravo по всему Азербайджану мы проводим лотерею – она продлится до начала 2022 года. В текущем году мы разыграем еще два автомобиля, а также по два iPhone последней модели ежемесячно", – сказал он.

Представитель MasterCard заявил, что организация проводит кампанию для каждого банка, который подключает технологию платежей посредством NFC.

"Мы по-прежнему будем находиться в центре платежной экосистемы Азербайджана и продолжим работать с правительством, банками, процессингами и бизнес структурами для увеличения безналичных платежей. В то же время, мы будем напрямую обращаться к держателям карт и потребителям, чтобы объяснить и повысить привлекательность быстрых, безопасных и простых безналичных платежей", – подчеркнул Чакар.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: agdzhaev