Названы регионы Азербайджана, в которых откроются центры DOST

БАКУ /Trend/ - Открыв Абшеронский центр DOST, мы дали старт реализации региональной программы. В первую очередь ведется работа по созданию таких центров.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по устойчивому и оперативному социальному обеспечению (DOST) в подчинении министерства труда и социальной защиты населения Фарид Мамедов.

По его словам, в ближайшее время планируется строительство нескольких подобных центров, проектные работы по которым завершены.

"Эти центры откроются в Барде, Губе, а также в таких крупных городах, как Сумгайыт и Гянджа. Также ведется работа для открытия таких центров в Шеки, Сабирабаде, Масаллы. Кроме того, планируется открыть центры DOST на освобожденных территориях", - сказал Мамедов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)