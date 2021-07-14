Названы регионы Азербайджана, в которых откроются центры DOST

Экономика 14 июля 2021 15:05 (UTC+04:00)
Названы регионы Азербайджана, в которых откроются центры DOST

БАКУ /Trend/ - Открыв Абшеронский центр DOST, мы дали старт реализации региональной программы. В первую очередь ведется работа по созданию таких центров.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по устойчивому и оперативному социальному обеспечению (DOST) в подчинении министерства труда и социальной защиты населения Фарид Мамедов.

По его словам, в ближайшее время планируется строительство нескольких подобных центров, проектные работы по которым завершены.

"Эти центры откроются в Барде, Губе, а также в таких крупных городах, как Сумгайыт и Гянджа. Также ведется работа для открытия таких центров в Шеки, Сабирабаде, Масаллы. Кроме того, планируется открыть центры DOST на освобожденных территориях", - сказал Мамедов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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