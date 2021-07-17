Осуществлен третий процентный платеж по облигациям SOCAR

БАКУ /Trend/ - По облигациям Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) номинальной стоимостью тысяча долларов каждая, со сроком обращения пять лет и доходностью в пять процентов годовых осуществлен третий процентный платеж в нынешнем году.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на SOCAR Capital, общая сумма выплат составила 1,25 миллиона долларов.

Отметим, что доля этих ценных бумаг SOCAR, которые можно приобрести на рынке корпоративных облигаций, в объеме сделок, заключенных в первой половине 2021 года, составила 73 процента.

Очередное и последнее погашение облигаций SOCAR состоится 17 октября 2021 года

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)