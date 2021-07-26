Продолжается ремонт дорог в Сабунчинском районе Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана ведет ремонтные работы на проезжей части улиц и дорогах Сабунчинского района Баку общей протяженностью девять километров.

Как сообщили в понедельник Trend в госагентстве, в поселке Рамана уже завершены работы по ремонту проезжей части центральной улицы протяженностью 700 и шириной девять метров.

В настоящее время в поселке Бакиханова ремонтируется проезжая часть улицы Башира Буниятова протяженностью 3,1 километра. Ее средняя ширина составляет 14 метров.

На участке улицы длиной два километра завершены работы по укладке асфальтобетонного покрытия. На последнем этапе планируется нанести дорожную разметку.

В настоящее время аналогичные работы ведутся и на улицах Алиаги Агаева и Расула Рзы в поселке Бильгя Сабунчинского района столицы.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)