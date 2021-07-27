В Азербайджане расширяют географию Центров развития МСБ

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана расширяет географию Центров развития МСБ, сообщает во вторник Trend со ссылкой на агентство.

Информацию об адресах новых центров можно получить на сайте агентства https://smb.gov.az/az/nav/kob-inkisafi-merkezleri или на их едином сайте http://www.kobim.az

Центры развития МСБ оказывают предпринимателям консультационные услуги, проводят бизнес-тренинги, и граждане, которые проявляют интерес к предпринимательской деятельности и нуждаются в консультациях по этому вопросу, а также субъекты МСБ, желающие развивать свой бизнес, могут воспользоваться услугами и поддержкой Центров развития МСБ.

Все услуги в центрах - бесплатные.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)