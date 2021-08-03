Азербайджан поддерживает развитие частных и государственно-частных отношений с компаниями из РФ - глава РЭЦ

БАКУ /Trend/ - Азербайджан оказывает поддержку развитию частных и государственно-частных отношений с компаниями России, сказал Trend руководитель представительства Российского экспортного центра Нури Гулиев.

По его словам, Российский экспортный центр (РЭЦ) собрал в Азербайджане достаточно большой пул ключевых компаний промышленного сектора РФ.

"В пул этих компаний входят отрасли транспортного и проектировочного секторов, поставщики грузовой техники, компании информационно-коммуникационной отрасли и ряда других сфер. Продукция компаний, прибывших в Азербайджан с деловой миссией, очень востребована на местном рынке, и в этом направлении есть очень большой потенциал. Придание импульса государственными компаниями Азербайджана развитию частных и государственно-частных отношений является очень позитивным моментом укрепления сотрудничества", - добавил руководитель представительства РЭЦ.

Гулиев подчеркнул, что РЭЦ предлагает Азербайджану также и финансирование, продукцию и услуги РФ.

"Мы предоставляем Азербайджану прямой кредит как иностранному покупателю, а также прямое финансирование через банковские структуры Азербайджана", - сказал он.

Кроме того, глава представительства РЭЦ подчеркнул, что РФ является ключевым партнером во внешнеэкономической деятельности Азербайджана.

"У нас достаточно хорошо растет товарооборот. Так, в 2018 году мы поддержали экспорт на 283 миллиона долларов, в 2019 году – на 511 миллионов долларов, в 2020 – на 514 миллионов долларов. Отсюда следует, что вклад РФ и продукции российских компаний в экономику Азербайджана достаточно ощутимый", - сказал он.

Гулиев отметил, что в рамках официальной части деловой миссии российских компаний в Баку был подписан меморандум о взаимопонимании между ПАО "КАМАЗ" и Гянджинским автомобильным заводом.

"ПАО "КАМАЗ" является ключевой машиностроительной компанией России и в рамках этого соглашения очень перспективно будут развиваться как поставка автомобилей, так и сервисно-техническое обслуживание грузовых автомобилей марки "КАМАЗ" в Азербайджане", - сказал он.

Глава представительства РЭЦ в Азербайджане сообщил, что представители российских компаний продолжают проводить ключевые встречи с компаниями Азербайджана и государственными служащими.

"Мы очень верим, что эти встречи для российской стороны завершатся подписанием новых соглашений и расширением деятельности российских компаний в Азербайджане", - заключил Нури Гулиев.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev